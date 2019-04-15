На Украине начали проверку из-за плакатов с Порошенко и надписью «конец»

На Украине начали проверку из-за плакатов с Порошенко и надписью «конец»

Билборды с надписью «конец» и изображением украинского президента Петра Порошенко разместили с нарушением законодательства. Об этом заявил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, сообщает УНИАН.

«Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать и тираж, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов», — сказал он.

Он отметил, что полиция начала проверку во всех регионах, где выявили подобные билборды. По данным УНИАН, плакаты заметили в Киеве, Днепре и Черкассах. Фотографии появились в социальных сетях.

Билборд

Представитель администрации украинского президента Владимир Громадько заявил «Громадське ТВ», что команда Порошенко не имеет к билбордам никакого отношения. «Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным», — сказал он.