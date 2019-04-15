На судоремонтном заводе в Петербурге загорелся буксир

На судоремонтном заводе в Петербурге загорелся буксир

На Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге загорелся буксир, сообщает городской главк МЧС. Также загорелись две бытовки. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия.

Судоремонтный завод основан в 1883 году, расположен на Канонерском острове.

В середине января шедшие под флагом Танзании танкеры, которые находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт, загорелись в Керченском проливе. На борту находились 32 человека, все — граждане Турции и Индии. Потушить пожар удалось только к началу марта.