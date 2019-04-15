Общество , 10:06
0
На судоремонтном заводе в Петербурге загорелся буксир
На Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге загорелся буксир, сообщает городской главк МЧС. Также загорелись две бытовки. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось восемь единиц техники и 32 человека личного состава.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия.
Судоремонтный завод основан в 1883 году, расположен на Канонерском острове.
В середине января шедшие под флагом Танзании танкеры, которые находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт, загорелись в Керченском проливе. На борту находились 32 человека, все — граждане Турции и Индии. Потушить пожар удалось только к началу марта.