Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

В Березовском районе Красноярского края загорелось временное одноэтажное дощатое строение. В результате погибли три человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, а также специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Загоревшееся строение находилось на 25 км Северного шоссе. Погибшие — двое мужчин и женщина.

Информация о пожаре поступила спасателям в 03:19 по местному времени (23:19 мск 14 апреля). Его площадь составила 84 кв. м. В ГУ МЧС по краю добавили, что потушили возгорание в 04:07 (00:07 мск).