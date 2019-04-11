На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

По данным ведомства, спасатели получили информацию о возгорании бытовок по адресу: улица Волхонка, дом 15 в 05:53​.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на стройплощадке горят 12 бытовок. Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 06:40. Информации о пострадавших не поступало.