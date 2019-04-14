Директор «Лосиного острова» назвал поджог одной из причин пожара в парке

Директор «Лосиного острова» назвал поджог одной из причин пожара в парке

Такую версию озвучил директор парка Игорь Сарафанов, заявили в Минприроды. Пожар в «Лосином острове» потушили утром 14 апреля, сгорело 3,2 тыс. куб. м древесины

Фото: Балашиха online / VK

Одной из причин пожара в парке «Лосиный остров», расположенном на территории Москвы и Московской области, мог быть поджог. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минприроды России.

«Безусловно, пожарные разберутся в истинной причине, что это было. Но одна из версий, которую высказывает директор «Лосиного острова», — это может быть поджог. Работы закончены на объекте, но сами пожарные проведут свои исследования, после их экспертиз будет понятно», — заявили в пресс-службе.

«На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году. Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», — отметил Сарафанов.

Пожар на территории «Лосиного острова» в районе квартала Пехра-Покровское начался в субботу, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Пожар потушили в 05:30 мск 14 апреля, сгорело 3,2 тыс. куб. м древесины, лесные насаждения и близлежащий населенный пункт не пострадали.