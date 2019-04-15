Полиция нашла второго из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Полиция нашла второго из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в селе Кызыл-Мажалык в Туве. Об этом заявил замглавы республиканского МВД — начальник Следственного управления Олег Дьяченко, передает ТАСС.

«Двое лиц уже задержаны», — сказал он на аппаратном совещании у руководителя республики Шолбана Кара-оола.

Также Дьяченко сообщил, что семеро сотрудников федерального аппарата МВД России прибыли в регион для помощи в поиске сбежавших. Он отметил, что в связи с побегом образован оперативный штаб.

Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в Туве 14 апреля. При побеге они нанесли травмы дежурному сотруднику полиции. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Позднее в тот же день в городе Ак-Довурак полиция задержала одного из сбежавших.