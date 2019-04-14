Одного из сбежавших из изолятора в Туве задержала полиция

Одного из сбежавших из изолятора в Туве задержала полиция

В городе Ак-Довурак в Туве полиция задержала одного из девяти сбежавших из изолятора временного содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД Барун-Хемчикский.

По словам собеседника агентства, сбежавшего задержали в городе. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски остальных восьми человек.

Представитель МВД республики отметил, что задержанный оказался жителе Бай-Тагинского района, которого подозревают по ч. 2 ст. 162 УК России ​(разбой).

О побеге девяти задержанных из помещения изолятора временного содержания стало известно ранее 14 апреля. При побеге они нанесли травмы дежурному сотруднику правоохранительных органов.

