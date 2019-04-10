В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, два человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«РИА Новости» уточняет, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже дома №46 на улице Мехренцева. На сайте ГУ МЧС по Свердловской области сообщается, что в доме на этой улице ликвидируют пожар в одной из квартир на 14-м этаже, ведется эвакуация людей.

РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 30 кв. м. «Огонь за пределы одной квартиры не вышел. Из подъезда были эвакуированы 20 человек, из них восемь детей. По предварительной информации, пострадали два человека, они госпитализированы», — сообщили в ведомстве. На вопрос РБК, достоверна ли информация о взрыве в жилом доме, в ГУ МЧС заявили, что «пока этой информации нет, говорим про пожар».

По данным источника E1.ru, в квартире, где произошел взрыв, проводили натяжку потолков.

8 апреля в квартире в жилом доме в Коломне произошел взрыв газа, пострадал хозяин квартиры. Взрывом выбило стекла на кухне, стены и перекрытия разрушены не были.