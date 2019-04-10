В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,92 +0,04 EUR Бирж. 73,13 +0,06 Brent 70,70 -0,25% USD Нал. 65,39 64,45 EUR Нал. 73,66 72,66 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1264 +0,0002 BTC/USD Бирж. 5 284,80 +70,40 IMOEX 2 570,28 +0,40% RTSI 1 248,38 +0,66% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
СК возбудил дело против литовских судей по процессу маршала СССР Язова Общество, 09:30 На Кубани изъяли партию незаконно выловленной краснокнижной рыбы Общество, 09:27 В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв Общество, 09:21 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 09:21 Как платить за работу в ретейле, на производстве и в сфере услуг Pro, 09:12 Как в США зарабатывают на талантах: разбор неординарной схемы (Bloomberg) Pro, 09:11 Превышение порога по гриппу и ОРВИ зафиксировали в одном регионе России Общество, 09:08 Медведчук заявил о неготовности Киева выполнять минские соглашения Политика, 09:05 «Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях Технологии и медиа, 09:02 Лондон и Амстердам ограничили обмен разведданными с Австрией из-за России Политика, 08:54 Пентагон заключил контракты на $1 млрд по стене на границе c Мексикой Политика, 08:46 Будущее торговли: чем удобны маркетплейсы для бизнеса РБК и ВТБ, 08:27 В Кемерово перевернулся пассажирский автобус Общество, 08:08 Бизнес и кодекс: какие риски создает реформа неналоговых платежей Мнение, 08:01
Общество ,  
0 
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, два человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«РИА Новости» уточняет, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже дома №46 на улице Мехренцева. На сайте ГУ МЧС по Свердловской области сообщается, что в доме на этой улице ликвидируют пожар в одной из квартир на 14-м этаже, ведется эвакуация людей.

РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 30 кв. м. «Огонь за пределы одной квартиры не вышел. Из подъезда были эвакуированы 20 человек, из них восемь детей. По предварительной информации, пострадали два человека, они госпитализированы», — сообщили в ведомстве. На вопрос РБК, достоверна ли информация о взрыве в жилом доме, в ГУ МЧС заявили, что «пока этой информации нет, говорим про пожар».

По данным источника E1.ru, в квартире, где произошел взрыв, проводили натяжку потолков.

8 апреля в квартире в жилом доме в Коломне произошел взрыв газа, пострадал хозяин квартиры. Взрывом выбило стекла на кухне, стены и перекрытия разрушены не были.

Теги: Екатеринбург, взрыв, жилой дом
Материалы по теме
В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв
Общество
Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео
Общество
Минобороны прокомментировало взрыв в Военно-космической академии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter