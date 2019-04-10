Прокуратура проверит две версии взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Прокуратура проверит две версии взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщила ​пресс-секретарь прокуратуры Марина Канатова.

«Пока рассматриваются две версии: взрыв бытового прибора или нарушение норм безопасности при самостоятельном монтаже натяжных потолков», — сказала она. По ее словам, пострадавшие получили ожоги.

Канатова добавила «URA.RU», что на месте происшествия нашли прибор для производства алкоголя. Ранее источник портала E1.ru сообщал, что в квартире, в которой произошел взрыв, устанавливали натяжные потолки.

Взрыв произошел в доме № 46 на улице Мехренцева. В результате одна из квартир на 14-м этаже загорелась на площади 30 кв. м. Из подъезда эвакуировали 20 человек, в том числе восемь детей. При этом два человека пострадали, их госпитализировали.