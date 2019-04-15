В Тверской области загорелся деревоперерабатывающий комбинат

В городе Нелидово Тверской области произошел пожар, к месту происшествия направились несколько пожарно-спасательных бригад. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожар произошел на улице Победы. Других подробностей в МЧС пока не сообщили.

В правительстве Тверской области заявили, что загорелся деревоперерабатывающий комбинат. «В настоящее время на месте пожара работают оперативные подразделения МЧС, группа оперативного штаба. Площадь возгорания уточняется. По информации на настоящий момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.

О ситуации на предприятии в режиме реального времени докладывают губернатору области Игорю Рудене, который в свою очередь дал ряд поручений руководителю Главного управления региональной безопасности Тверской области, главе областного МЧС, главе регионального Минздрава и руководителю Нелидовского городского округа Владимиру Пашедко.