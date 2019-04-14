На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

На железнодорожной части Крымского моста начали укладывать рельсы со стороны Керчи, теперь строительные бригады с крымского и кубанского берегов двигаются на встречу друг другу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

«Путеукладчик зашел на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом. Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов», — говорится в сообщении.

В инфоцентре напомнили, что со стороны таманского берега рельсы начали укладывать летом прошлого года. В настоящее время на мосту уложили почти 22 км рельсошпальной решетки из 38 км.​

На странице «Крымского моста» во «ВКонтакте» появились кадры начала укладки рельсов на мосту со стороны Керчи. На записи видно, как путеукладчик и бригада строителей укладывают и соединяют части рельсошпальной решетки. «Укладка рельсов с керченской стороны. А вы как проводите это воскресенье?» — говорится в описании к видеозаписи.