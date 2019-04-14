На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

На железнодорожной части Крымского моста начали укладывать рельсы со стороны Керчи, теперь строительные бригады с крымского и кубанского берегов двигаются на встречу друг другу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
«Путеукладчик зашел на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом. Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов», — говорится в сообщении.
В инфоцентре напомнили, что со стороны таманского берега рельсы начали укладывать летом прошлого года. В настоящее время на мосту уложили почти 22 км рельсошпальной решетки из 38 км.
На странице «Крымского моста» во «ВКонтакте» появились кадры начала укладки рельсов на мосту со стороны Керчи. На записи видно, как путеукладчик и бригада строителей укладывают и соединяют части рельсошпальной решетки. «Укладка рельсов с керченской стороны. А вы как проводите это воскресенье?» — говорится в описании к видеозаписи.