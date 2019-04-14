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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Политика ,  
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Отец Ассанжа счел правильным экстрадировать его в Австралию

Отец основателя ​WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии способствовать экстрадиции своего сына в эту страну. Об этом сообщает The Guardian, цитируя интервью Шиптона The Herald Sun.

Он заявил, что Министерство иностранных дел и премьер-министр Австралии должны предпринять какие-то меры. По его словам, выдача Ассанжа обсуждалась на встрече между сенатором и высокопоставленным сотрудником МИД страны. «Это можно решить просто и к удовлетворению всех», — сказал он.

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Отец Ассанжа также выразил беспокойство состоянием здоровья своего сына. «Мне 74 года, и я выгляжу лучше, чем он, а ему 47. Это такой шок», — заявил он. Отмечается, что Шиптон живет в Мельбурне.

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Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявлял, что Ассанж не получит особой помощи от властей страны. По его словам, ему окажут поддержку как обычному гражданину. Моррисон подчеркнул, что любой австралиец вынужден иметь дело с судебной системой другой страны, если он попал в юридически сложную ситуацию за ​границей.

С 2012 года основатель WikiLeaks находился в Лондоне в посольстве Эквадора. 11 апреля президент Эквадора Ленин Морено лишил его права на убежище, после чего Ассанжа арестовала полиция из-за нарушения условий освобождения под залог и запроса на экстрадицию в США. В американском Минюсте заявили, что Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы за сговор с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. При этом в Швеции его обвинили в изнасиловании и также направляли запрос на экстрадицию.

Теги: WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Австралия, экстрадиция
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