Отец Ассанжа счел правильным экстрадировать его в Австралию

Отец основателя ​WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии способствовать экстрадиции своего сына в эту страну. Об этом сообщает The Guardian, цитируя интервью Шиптона The Herald Sun.

Он заявил, что Министерство иностранных дел и премьер-министр Австралии должны предпринять какие-то меры. По его словам, выдача Ассанжа обсуждалась на встрече между сенатором и высокопоставленным сотрудником МИД страны. «Это можно решить просто и к удовлетворению всех», — сказал он.

Отец Ассанжа также выразил беспокойство состоянием здоровья своего сына. «Мне 74 года, и я выгляжу лучше, чем он, а ему 47. Это такой шок», — заявил он. Отмечается, что Шиптон живет в Мельбурне.