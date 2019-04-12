Австралийский премьер пообещал не оказывать особой поддержки Ассанжу

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что арестованный в Великобритании гражданин этой страны, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не получит какой-либо особой помощи от властей страны, сообщает Sydney Morning Hetald.

По его словам, основателю WikiLeaks окажут такую же поддержку, как и любому другому австралийцу. «Он получит ту консульскую помощь, на которую рассчитывает, но ему придется пройти весь тот путь, прохождение которого предполагает система правосудия», — сказал Моррисон.

По его слова, любой австралиец, который выезжает за пределы страны и попадает в сложную с точки зрения закона ситуацию, вынужден иметь дело с судебной системой той страны, где это произошло. «Неважно, какое именно преступление они совершили, — так работает система», — подчеркнул Моррисон. ​

Правозащитная организация Human Rights Watch рекомендовала властям Великобритании при принятии решения по вопросу выдачи Ассанжа США «учесть его физическое и психическое состояние, а также вероятные условия содержания [под стражей] в США человека, обвиняемого в преступлениях, затрагивающих национальную безопасность».