В Москве сгорели торговые павильоны возле Коптевского рынка

Пожар произошел в торговых павильонах у Коптевского рынка в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 05:27. Площадь пожара составила 100 кв. м. В 05:51 его ликвидировали. В результате никто не пострадал.

Накануне пожар произошел на территории национального парка «Лосиный остров» в Московской области. Его площадь составила 1 тыс. кв. м. Возгорание потушили 14 апреля в 06:25. Директор парка Игорь Сарафанов заявил, что причиной мог стать поджог.