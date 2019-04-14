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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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Спасатели потушили пожар в парке «Лосиный остров»

Спасатели ликвидировали открытое горение на территории национального парка «Лосиный остров» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС.

«Ликвидировано открытое горение, идет проливка», — сказали в пресс-службе.

Общество
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

«Полная ликвидация пожара была в 6:25», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. В ведомстве не смогли уточнить, какие версии причины пожара рассматриваются.

Пожар в парке «Лосиный остров» начался в субботу вечером, 13 апреля. Его площадь составила 1 тыс. кв. м. По данным МЧС, загорелись штабели с бревнами и порубочные остатки. В результате никто не пострадал.

Ранее в апреле пожар произошел на территории Храма Христа Спасителя в Москве. По данным спасателей, на стройплощадке загорелись 12 бытовок. Никто не пострадал.

Теги: Лосиный Остров, Пожар, новости РБК
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Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
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