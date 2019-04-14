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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Полиция начала проверку из-за конфликта возле клуба в центре Москвы

В Москве на Кутузовском проспекте мужчину ранили ножом у одного из заведений, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным, мужчина решил разнять дерущихся, влез в драку и получил ножевое ранение. Дерущиеся после этого разбежались, а мужчину госпитализировали в больницу. Проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

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Ранее РЕН ТВ без указания источника информации сообщил, что около клуба на Кутузовском проспекте произошла стрельба. По данным телеканала, между посетителями возник конфликт, в котором участвовали до 15 человек. В результате пострадал молодой человек. Его доставили в больницу, однако он отказался от госпитализации.

Накануне в Москве полицейские задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за то, что он устроил стрельбу на Цветном бульваре. Против него возбудили уголовное дело по по ст. 213 УК (хулиганство).

Замруководителя ОНК Максим Григорьев допустил, что полномочия Пятницкого будут приостановлены. Он отметил, что во время инцидента член ОНК находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: Москва, конфликт, проверка
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