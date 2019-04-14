Полиция начала проверку из-за конфликта возле клуба в центре Москвы

В Москве на Кутузовском проспекте мужчину ранили ножом у одного из заведений, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным, мужчина решил разнять дерущихся, влез в драку и получил ножевое ранение. Дерущиеся после этого разбежались, а мужчину госпитализировали в больницу. Проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

Ранее РЕН ТВ без указания источника информации сообщил, что около клуба на Кутузовском проспекте произошла стрельба. По данным телеканала, между посетителями возник конфликт, в котором участвовали до 15 человек. В результате пострадал молодой человек. Его доставили в больницу, однако он отказался от госпитализации.

Накануне в Москве полицейские задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за то, что он устроил стрельбу на Цветном бульваре. Против него возбудили уголовное дело по по ст. 213 УК (хулиганство).