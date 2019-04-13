Зампреда ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Зампреда ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Инцидент произошел на Цветном бульваре. По неподтвержденным данным, Пятницкий несколько раз выстрелил из травматического пистолета, полиция возбудила дело о хулиганстве

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Сотрудники полиции задержали заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Пятницкий стрелял из травматического пистолета, находясь в своем автомобиле Ford, его задержали», — заявил собеседник агентства в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству заявили, что 13 апреля в 01:18 получили сообщение о стрельбе на Цветном бульваре. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину 1984 года рождения, рядом с автомобилем, в котором он находился нашли несколько «предметов, похожих на гильзы».

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК («Хулиганство»).В полиции не уточнили имя задержанного, источник ТАСС сообщает, что речь идет о Пятницком.

РБК направил запрос в ОНК.