В ОНК допустили уход Пятницкого из комиссии после стрельбы в Москве

В ОНК допустили уход Пятницкого из комиссии после стрельбы в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы допускает возможность ухода из ОНК члена комиссии Павла Пятницкого, устроившего стрельбу в центре Москвы. Об сообщил РБК член Общественной палаты РФ, заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Максим Григорьев.

«Я только что был в этом отделении милиции, беседовал там с начальником отделения, который мне описал при каких обстоятельствах это все происходило. И, в том числе, прямо в коридоре я столкнулся с Пятницким, которому было плохо, и он курсировал между кабинетом дознавателя и туалетом. Ну, то есть его опьянение не вызвало вопросов», — сказал Григорьев.

По его мнению, факт задержания Пятницкого «абсолютно очевиден», а ​факт возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство» имеет место.

«Из бесед с сотрудником полиции у меня никаких сомнений не возникло, что имело место абсолютно неадекватное поведение, которое иначе как «диким» я не могу назвать. Совершенно очевидно, что его полномочия в качестве члена ОНК будут приостановлены, как минимум. Как максимум, будем обсуждать это на комиссии, готовить документы с нашей оценкой и просить общественную палату отозвать его полномочия. То, что я услышал, было очень прискорбно», — отметил представитель ОНК.