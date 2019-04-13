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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В ОНК допустили уход Пятницкого из комиссии после стрельбы в Москве

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы допускает возможность ухода из ОНК члена комиссии Павла Пятницкого, устроившего стрельбу в центре Москвы. Об сообщил РБК член Общественной палаты РФ, заместитель руководителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Максим Григорьев.

«Я только что был в этом отделении милиции, беседовал там с начальником отделения, который мне описал при каких обстоятельствах это все происходило. И, в том числе, прямо в коридоре я столкнулся с Пятницким, которому было плохо, и он курсировал между кабинетом дознавателя и туалетом. Ну, то есть его опьянение не вызвало вопросов», — сказал Григорьев.

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По его мнению, факт задержания Пятницкого «абсолютно очевиден», а ​факт возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство» имеет место.

«Из бесед с сотрудником полиции у меня никаких сомнений не возникло, что имело место абсолютно неадекватное поведение, которое иначе как «диким» я не могу назвать. Совершенно очевидно, что его полномочия в качестве члена ОНК будут приостановлены, как минимум. Как максимум, будем обсуждать это на комиссии, готовить документы с нашей оценкой и просить общественную палату отозвать его полномочия. То, что я услышал, было очень прискорбно», — отметил представитель ОНК.

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Инцидент со стрельбой из травматического пистолета произошел ночью 13 апреля. Столичная полиция получила информацию о стрельбе на Цветном бульваре в 01:18. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину 1984 года рождения. Возле его автомобиля были обнаружены несколько «предметов, похожих на гильзы». 

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство). В полиции имя задержанного уточнять не стали.

Теги: Москва, стрельба, общественная наблюдательная комиссия
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