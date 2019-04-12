В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Предположительно, из иномарки стрельба велась из газового пистолета, сообщили в МВД. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции ввели план «Перехват» и на съезде с Третьего транспортного кольца остановили автомобиль, где находился предполагаемый участник конфликта.

Как сообщили в МВД, водит​ель трактора получил травмы, его передали врачам.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.