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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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Общество ,  
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В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Предположительно, из иномарки стрельба велась из газового пистолета, сообщили в МВД. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции ввели план «Перехват» и на съезде с Третьего транспортного кольца остановили автомобиль, где находился предполагаемый участник конфликта.

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Как сообщили в МВД, водит​ель трактора получил травмы, его передали врачам.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Теги: Москва, ГУ МВД России по г. Москве, трактор, новости РБК
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