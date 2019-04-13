Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить в свои воды парусник «Седов»

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить в свои воды парусник «Седов»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику «Седов» заходить в свои территориальные воды. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Спасибо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за решение отказать российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды страны», — написал Климкин.

Украинский министр подчеркнул, что «Россия должна нести ответственность за свои незаконные действия», отметив, что Крым — это территория Украины.

Польша стала второй страной, которая 12 апреля отказалась пускать в свои территориальные воды парусник «Седов», на борту которого находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета. В Варшаве пояснили, что допуск парусника противоречил бы политике территориальной целостности и суверенитета Украины.

До этого аналогичным образом поступила Эстония, запретив проход паруснику, который должен был пройти 13-​14 апреля. МИД прибалтийской страны также сослался на непризнание Крыма как части России. Посольство России в Эстонии расценило такие действия как недружественный акт, отметив, что его осуществили накануне поездки президента Эстонии в Москву.

Парусник «Седов» вышел в рейс из Калининградской области 6 апреля. На его борту находятся 112 курсантов морских учебных заведений России. Учебный рейс по плану должен завершиться 2 мая.