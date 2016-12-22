В Финляндии заподозрили российский парусник в нарушении границы

Российское учебное парусное судно подозревают в нарушении государственной границы Финляндии, сообщается на сайте финского Минобороны.

Там рассказали, что инцидент произошел утром 20 сентября в районе Архипелагового моря (часть Балтийского моря, находящаяся в финских территориальных водах). Погранслужба Финляндии начала расследование.

По словам специального советника министра обороны Финляндии Кристиана Ваккурина, российский парусник находился на финской территории около 20 минут. Об этом он рассказал изданию Yle. Название судна спецсоветник не уточнил.

Как отмечает издание Savon Sanomat, это первое нарушение границы, о котором власти Финляндии сообщили в этом году, в 2017 году их было пять — три касались воздушного пространства, два — территориальных вод.

РБК направил запросы в Минобороны России и посольство России в Финляндии.