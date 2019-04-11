Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму. Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел прибалтийской республики.

Эстонские власти сочли, что допуск судна в страну противоречил бы политике непризнания Крыма как субъекта России.

«Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», — добавили в министерстве.

Парусник «Седов» должен был войти в территориальные воды Эстонии 13–14 апреля за несколько дней до визита в Москву президента республики Керсти Кальюлайд. Накануне, 10 апреля, стало известно, что судно не получило разрешения. Посольство России в Таллине расценило это как «недружественный акт».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Власти Украины и западные страны его результатов не признают.