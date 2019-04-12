Вторая страна Европы запретила заходить паруснику «Седов» в свои воды

Польша уважает территориальную целостность и суверенитет Украины, допуск парусника со студентами из Крыма противоречил бы этой политике, пояснили свою позицию в Варшаве

Парусник «Седов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся студенты Керченского государственного морского технологического университета, заявила пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара, передает местное издание Republika.

По ее словам, решение отказать «Седову» принял премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Допуск парусника в территориальные воды Польши будет противоречить политике уважения территориальной целостности Украины и неприятия аннексии Крыма», — сказала Сувара.

Представитель МИДа добавила, что в Варшаве ожидают, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе, а также вернет Украине моряков и суда, задержанные там в ноябре 2018-го.

Ранее стало известно, что парусник не пустили и в воды Эстонии, через которые он должен был пройти 13–14 апреля. МИД прибалтийской страны также сослался на непризнание Крыма как части России.