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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,75%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Вторая страна Европы запретила заходить паруснику «Седов» в свои воды
Польша уважает территориальную целостность и суверенитет Украины, допуск парусника со студентами из Крыма противоречил бы этой политике, пояснили свою позицию в Варшаве
Парусник «Седов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся студенты Керченского государственного морского технологического университета, заявила пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара, передает местное издание Republika.

По ее словам, решение отказать «Седову» принял премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Допуск парусника в территориальные воды Польши будет противоречить политике уважения территориальной целостности Украины и неприятия аннексии Крыма», — сказала Сувара.

Представитель МИДа добавила, что в Варшаве ожидают, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе, а также вернет Украине моряков и суда, задержанные там в ноябре 2018-го.

Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Ранее стало известно, что парусник не пустили и в воды Эстонии, через которые он должен был пройти 13–14 апреля. МИД прибалтийской страны также сослался на непризнание Крыма как части России.

Посольство России в Эстонии расценило этот шаг как недружественный акт, отметив, что его осуществили накануне поездки президента Эстонии в Москву.

«Седов» — четырехмачтовый барк, он был построен в 1921 году в Германии (изначально судно называлось «Магдалена Виннен II»), в 1945-м СССР получил его в качестве репараций.

Барк входил в состав Военно-морского флота СССР до 1966 года, после чего его передали Министерству рыбного хозяйства. В сентябре 1991-го его передали Мурманскому государственному техническому университету, а в апреле 2017-го судно перешло к Калининградскому государственному техническому университету.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Польша, парусник
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