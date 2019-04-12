ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море

ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 провели более пяти часов над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны России.

В рамках учений они отработали более 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

Как сообщает военное ведомство, в учениях задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации, а также зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота.

Маневры проходят на фоне учений военно-морских сил НАТО «Морской щит-2019». В учениях, проходящих в Черном море с 9 по 13 апреля, задействованы военнослужащие из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины. Корабли НАТО, которые участвуют в маневрах, прибыли в порт Одессы 1 апреля.

5 апреля корабли Черноморского флота России провели ракетные стрельбы. Удары наносились по надводным целям противокорабельными ракетами «Москит». Также в маневрах участвовали катера «Ивановец» и «Р-60».

