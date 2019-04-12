ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,39 -0,22 EUR Бирж. 72,87 +0,14 Brent 71,49 +0,69% USD Нал. 64,78 63,94 EUR Нал. 73,21 72,31 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1317 +0,0064 BTC/USD Бирж. 5 107,00 +39,00 IMOEX 2 560,70 +0,36% RTSI 1 252,94 +0,62% DJIA 26 143,05 -0,05% Nasdaq 7 947,36 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,23%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+16,85%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,29%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,23%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+16,85%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,29%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12:19
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. руб. Технологии и медиа, 16:22 ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море Политика, 16:20 14 «космических» вещей на каждый день Стиль, 16:09 Американский беспилотник заметили около Калининградской области Общество, 16:09 Купонные акции — зло, или почему так важно управлять клиентским опытом Pro, 16:05 СК начал проверку после падения легкомоторного самолета на Кубани Общество, 15:57 «Интер» выставил на трансфер футболиста сборной Хорватии Ивана Перишича Спорт, 15:54 Штаб Зеленского объяснил его эмоциональную реакцию на звонок Порошенко Политика, 15:52 В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь» Политика, 15:45 На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд» Общество, 15:44 Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог Общество, 15:37 СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка Общество, 15:34 Умер режиссер документального кино Сергей Страхов Общество, 15:23 Александр Лебедев и Елена Перминова — о ЗОЖ-индустрии и качестве жизни Стиль, 15:13
Политика ,  
0 
ВКС отработали наведение на цели во время учений НАТО в Черном море

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 провели более пяти часов над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны России.

В рамках учений они отработали более 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

Как сообщает военное ведомство, в учениях задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации, а также зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота.

Маневры проходят на фоне учений военно-морских сил НАТО «Морской щит-2019». В учениях, проходящих в Черном море с 9 по 13 апреля, задействованы военнослужащие из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины. Корабли НАТО, которые участвуют в маневрах, прибыли в порт Одессы 1 апреля.

5 апреля корабли Черноморского флота России провели ракетные стрельбы. Удары наносились по надводным целям противокорабельными ракетами «Москит». Также в маневрах участвовали катера «Ивановец» и «Р-60».
 

Теги: Черное море, учения, Минобороны
Материалы по теме
Российские корабли запустили ракеты на учениях в Черном море
Политика
Минобороны вывело в Черное море корабли для наблюдений за учениями НАТО
Общество
Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter