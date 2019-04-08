Минобороны вывело в Черное море корабли для наблюдений за учениями НАТО

Минобороны вывело в Черное море корабли для наблюдений за учениями НАТО

Россия внимательно следит за учениями НАТО в Черном море, предупреждает Минобороны. Кроме того, в дежурный режим переведены береговые ракетные комплексы

Фото: Игорь Алексеев / Интерпресс / ТАСС

Минобороны организовало дежурство кораблей Черноморского флота и авиации из-за учений НАТО в Черном море. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной, поступившем в РБК.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — пояснили в ведомстве.

В дежурстве принимают участие как разведывательные корабли, так и ударные группы ВМФ России. В дежурный режим также переведены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», отмечает Минобороны.

Как поясняет ведомство, в юго-западной части Черного моря стартовали учения НАТО Sea shield-2019. В них принимают участие ​авиация и корабли Нидерландов, Болгарии, Греции, США, Канады, Румынии и Турции, а также представители вооруженных сил Украины и Грузии.

Группа кораблей Североатлантического альянса вошла в Черное море в конце марта. Среди них фрегаты ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта-Мария».