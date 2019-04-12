Силовики объявили об антитеррористической операции в Тюмени

В районе нескольких улиц Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщили РБК в Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) Тюменской области.
«Получена информация о нахождении в одном из частных домов г. Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что контртеррористическая операция проводится «в целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан».
КТО проводят в районах улиц Новоселов, Магнитогорская и Локомотивная. Руководит операцией глава регионального управления УФСБ России по Тюменской области.
Местный портал 72.ru со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в районе проведения КТО отключили электричество, слышны выстрелы.
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