НАК показал еще одно видео со спецоперации в Тюмени

НАК показал еще одно видео со спецоперации в Тюмени

Национальный террористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал еще одно видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени. Ролик также опубликован пользователями на YouTube.

На кадрах видны оцепленные районы города, сотрудники ФСБ и ОМОН, выезжающие в зону КТО полицейские, а также пожарная машина, которая тушит здание.

КТО проводилась в Тюмени вечером 12 апреля. По данным НАК, в одном из частных домов города скрывались боевики, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». В результате операции были убиты два подозреваемых в подготовке теракта, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц никто не пострадал.