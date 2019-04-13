НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео из Тюмени, где проводилась контртеррористическая операция (КТО). Ролик также опубликован пользователями на YouTube.

На кадрах видны перекрытые правоохранительными органами улицы, военная техника (БТР), полицейские и сотрудники ФСБ в касках.

Ранее в НАК сообщили, что КТО завершилась убийством двух вооруженных боевиков, которые, по данным ведомства, связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет, уточнили в силовом ведомстве.