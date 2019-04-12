США усилили санкции за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу

США внесли в санкционный список еще четыре компании и девять танкеров, которые связаны с перевозкой нефти Венесуэлы на Кубу. Об этом говорится на сайте Минфина Соединенных Штатов.

Ограничения вводятся в отношении трех либерийских компаний — Jennifer Navigation, Lima Shipping и Large Range — и одной итальянской (PB Tankers S.P.A). Перечисленные в списке девять танкеров принадлежат этим структурам, поясняется в сообщении.

В публикации отмечается, что ограничения касаются компаний и танкеров, некоторые из которых, по данным санкционного подразделения Минфина США, перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу. Все активы этих структур в юрисдикции США блокируются, а гражданам Соединенных Штатов запрещаются любые сделки с компаниями.

«Мы продолжаем действовать против компаний, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу, так как они получают прибыль, пока режим [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро разворовывает природные ресурсы», — указано в сообщении.