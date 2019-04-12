Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сенатора, поступившем в РБК.

Сенатор также потребовала ограничить доступ к ресурсам, распространяющим информацию, если те откажутся ее удалить.

22 марта «Московский комсомолец» сообщил, что Мизулина потребовала проверить законность занятий йогой в столичных СИЗО. Как пояснило издание, ее обращение было основано на письме профессора-богослова Александра Дворкина, в котором утверждалось, что занятия йогой в условиях следственных изоляторов могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными».

7 апреля во ФСИН сообщили, что ведомство не собирается запрещать занятия йогой в следственных изоляторах, однако позже в тот же день в столичной ОНК заявили, что после обращения сенатора во всех московских СИЗО занятия были приостановлены.