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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,52%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Общество ,  
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Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сенатора, поступившем в РБК.

Сенатор также потребовала ограничить доступ к ресурсам, распространяющим информацию, если те откажутся ее удалить.

22 марта «Московский комсомолец» сообщил, что Мизулина потребовала проверить законность занятий йогой в столичных СИЗО. Как пояснило издание, ее обращение было основано на письме профессора-богослова Александра Дворкина, в котором утверждалось, что занятия йогой в условиях следственных изоляторов могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными».

Общество
Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО

7 апреля во ФСИН сообщили, что ведомство не собирается запрещать занятия йогой в следственных изоляторах, однако позже в тот же день в столичной ОНК заявили, что после обращения сенатора во всех московских СИЗО занятия были приостановлены.

На следующий день сама Мизулина заявила, что в ее обращении в Генпрокуратуру не было требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО» или «запретить йогу». Информацию об этом она назвала «типичным примером распространения фейковых новостей».

Теги: Елена Мизулина, Генпрокуратура, СИЗО, йога
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