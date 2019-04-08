Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,07 EUR Бирж. 73,46 +0,16 Brent 70,72 +1,12% USD Нал. 65,77 64,92 EUR Нал. 73,89 72,94 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1233 +0,0018 BTC/USD Бирж. 5 256,40 +10,90 IMOEX 2 553,14 +0,48% RTSI 1 229,74 +0,32% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bank of America $34 (+17,04%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Bank of America $34 (+17,04%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Финансы, 11:44 «Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн Спорт, 11:44 Сечин предложил правительству свой способ регулирования топливного рынка Экономика, 11:39 Путин заявил о стремлении России развивать сотрудничество в Арктике Политика, 11:37 Минобороны вывело в Черное море корабли для наблюдений за учениями НАТО Общество, 11:35 «Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии» Бизнес, 11:35 Дэйв Логан в Москве: как построить эффективную корпоративную культуру Партнерский материал, 11:25 Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО Общество, 11:19 Галерея в здании ГЭС и еще 6 удивительных новых музеев Недвижимость, 11:17 Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум Экономика, 11:14 В жилом доме в Коломне произошел взрыв газа Общество, 11:11 С 8 апреля изменились законы о землях ИЖС: что надо знать собственникам Недвижимость, 11:05 Из совы в жаворонка: нужно ли рано вставать Спецпроект РБК PINK, 11:04 СМИ узнали об увольнении заместителя главы администрации Порошенко Политика, 11:02
Общество ,  
0 
Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина назвала информацию о ее жалобе на занятия йогой в СИЗО «типичным примером распространения фейковых новостей». Слова Мизулиной РБК передала пресс-служба Совета Федерации.

«В моем письме в адрес Генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу», — подчеркнула сенатор и сообщила, что намерена обратиться в Роскомнадзор по факту распространения «фейковых новостей».

По словам Мизулиной, она не оставляет без ответа ни одно обращение граждан. «Многие из них отправляю в профильные министерства и ведомства, в том числе в Генеральную прокуратуру, — сказала она. — Речь идет о десятках тысяч писем в год». «Почему в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую «истерию» ничем иным как сознательной манипуляцией назвать не могу», — добавила сенатор.

Общество
В московских СИЗО приостановили занятия по йоге после обращения Мизулиной

О том, что Мизулина потребовала проверить законность проведения занятий йогой в московских СИЗО, 22 марта написал «Московский комсомолец». Позднее издание сообщило, что обращение сенатора основано на письме профессора-богослова и эксперта по сектантству Александра Дворкина, в котором утверждалось, что в условиях следственных изоляторов занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными». Также профессор выразил опасение, что таким образом заключенные могут настроить против себя сокамерников.

7 апреля замлавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что ведомство не будет запрещать в следственных изоляторах занятия йогой, однако позднее в тот же день заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала, что после обращения Мизулиной занятия приостановили во всех столичных СИЗО.
Теги: Елена Мизулина, СИЗО, йога, новости РБК
Материалы по теме
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Общество
Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видео с ее соболезнованиями Путину
Общество
Мизулина заявила о невозможности запрета интернета в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter