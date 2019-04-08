Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина назвала информацию о ее жалобе на занятия йогой в СИЗО «типичным примером распространения фейковых новостей». Слова Мизулиной РБК передала пресс-служба Совета Федерации.

«В моем письме в адрес Генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу», — подчеркнула сенатор и сообщила, что намерена обратиться в Роскомнадзор по факту распространения «фейковых новостей».

По словам Мизулиной, она не оставляет без ответа ни одно обращение граждан. «Многие из них отправляю в профильные министерства и ведомства, в том числе в Генеральную прокуратуру, — сказала она. — Речь идет о десятках тысяч писем в год». «Почему в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую «истерию» ничем иным как сознательной манипуляцией назвать не могу», — добавила сенатор.

О том, что Мизулина потребовала проверить законность проведения занятий йогой в московских СИЗО, 22 марта написал «Московский комсомолец». Позднее издание сообщило, что обращение сенатора основано на письме профессора-богослова и эксперта по сектантству Александра Дворкина, в котором утверждалось, что в условиях следственных изоляторов занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными». Также профессор выразил опасение, что таким образом заключенные могут настроить против себя сокамерников.