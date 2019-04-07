В московских СИЗО приостановили занятия по йоге после обращения Мизулиной

Занятия по йоге во всех московских СИЗО приостановили после обращения в Генпрокуратуру России сенатора Елены Мизулиной. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«На сегодняшний день занятия по йоге приостановлены во всех московских СИЗО. Поводом послужило обращение в Генпрокуратуру сенатора Мизулиной, а она, в свою очередь, приложила письмо главного нашего так называемого сектоведа Александра Дворкина», — сказала Меркачева.

Она отметила, что данное письмо было опубликовано. В нем Дворкин утверждает, что все занимающиеся йогой являются гомосексуалистами, а также он выразил опасение, что заключенные могут настроить против себя других сокамерников. В письме подчеркивается, что йогой занимаются в основном в отрядах продобслуги, и остальные заключенные могут перестать брать у них из рук еду, что может вызвать голодные бунты.

О жалобе Елены Мизулиной 22 марта писал «Московский комсомолец». Замглавы ФСИН Валерий Максименко отмечал, что сенатор обратилась в надзорное ведомство с письмом, в котором она потребовала объяснить, на каких основаниях в изоляторах проводятся занятия йогой.

Позже в интервью радиостанции «Говорит Москва» Максименко заявил, что ведомство не намерено закрывать занятия.