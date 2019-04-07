ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

ФСИН не будет запрещать йогу в московских СИЗО и планирует внедрять ее в других регионах. В службе не согласились с жалобой Мизулиной, которая основывалось на предположении, что йога может провоцировать гомосексуальные отношения

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Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ведомство не будет запрещать в СИЗО занятия йогой. Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.

Он подчеркнул, что исследования продемонстрировали пользу от йоги для тех, кто содержится в изоляторах. «На неделе все эти вопросы урегулируем. Занятия останутся. Мы проводили исследование, и у тех людей, которые занимались йогой, резкое сокращение обращений к врачам за помощью. Это очень положительный эффект», — сообщил он. Максименко подчеркнул, что ФСИН изучает возможность распространить эту практику не только на СИЗО в Москве, но и на другие регионы. Пока такие занятия проходят лишь в двух СИЗО. Также ФСИН обсуждает со специалистами возможность ввести в СИЗО практики дыхательной гимнастики цигун.

Максименко прокомментировал обращение Елены Мизулиной, которое было основано на заключении, согласно которому йога может привести «неконтролируемому сексуальному возбуждению» и гомосексуальным связям. «Ею весь мир занимается, и вреда от нее никому нет. И к гомосексуализму от нее никого не потянет. Но даже если и потянет, у нас в стране демократия и каждый имеет право выбрать свой путь, статьи за гомосексуализм нет. А к тем людям, которые к ней призывают, к ним самим нужно как следует присмотреться», — сказал Максименко.

О жалобе Елены Мизулиной 22 марта писал «Московский комсомолец». Как рассказывал Максименко, сенатор обратилась в ведомство с письмом, в котором потребовала объяснить, на каких основаниях в изоляторах проводятся занятия йогой. 5 апреля «Московский комсомолец» сообщил, что обращение Мизуллиной было основано на письме профессора-богослова и эксперта по сектантству Александра Дворкина. «В условиях СИЗО практики подобного рода могут привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению практикующих и, как следствие, — к появлению гомосексуальных связей между заключенными отряда хозобслуги. А так как подобные связи очень жестко осуждаются среди спецконтингента, то работники хозобслуги могут попасть под такое осуждение со стороны тех, кому они готовят и разносят пищу. Это, в свою очередь. может спровоцировать отказ принимать пищу заключенными, находящими в камерах, и в дальнейшем перерасти в бунт протестного характера», — цитировал текст его письма МК.

Инициатива о появлении в СИЗО в числе прочих спортивный активностей занятий йогой исходила от самих заключенных, эту инициативу поддержали и правозащитники.