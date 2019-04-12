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Норникель ₽16 872,56 (+17,19%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,96%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Двое мужчин попытались поджечь купеческий дом XIX века в Подмосковье

В Подмосковье двое мужчин попытались поджечь купеческий дом XIX века на территории музея-заповедника «Дмитровский кремль», сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«Мужчины при помощи нескольких канистр с горючей жидкостью пытались поджечь один из купеческих домов XIX века, являющийся объектом культурного наследия», — говорится в сообщении. Подозреваемые были задержаны, ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 25 лет и 31 года. В отношении них возбудили уголовное дело.

В настоящее время полиция работает над установлением и задержанием организатора.

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Пожар уничтожил церковь XVIII века в Карелии

В августе 2018 года в Карелии сгорела Успенская церковь XVIII века, она являлась объектом культурного наследия федерального значения. Минкультуры оценило восстановление церкви в 100 млн руб. В поджоге церкви заподозрили 15-летнего подростка.

Теги: поджог, Московская область, Заповедник
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