На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

Капитана задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на заявление Оболонского районного суда Киева.

Такое решение было принято после того, как Горбенко не явился на заседание. Представитель прокуратуры попросил приостановить дело и объявить его в розыск. В ответе Службы безопасности Украины на запрос прокуратуры говорится, что капитана «Норда» не смогли доставить на заседание, поскольку «тот находится в аннексированном Крыму».

Адвокат Горбенко Дмитрий Щербина заявил, что у прокуратуры и суда нет точной информации о местонахождении его подзащитного, и выступил против ходатайства.

Позднее руководитель керченского производственного кооператива «Колхоз имени Первого Мая» Сергей Лесков заявил ТАСС, что Горбенко находится в Керчи, «ни от кого не скрывается», и готовится выйти в море на новом судне.

Рыболовецкое судно «Норд» было задержано в марте прошлого года в Азовском море. Его экипаж обвинили в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, которой власти страны считают Крым, и оштрафовали. Позднее моряки вернулись в Россию.