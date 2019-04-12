Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

К уголовной ответственности привлечены директор Кемеровского кондитерского комбината (владелец ТЦ) Юлия Богданова, его технический директор Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, сотрудники ООО «Системный интегратор» (обслуживало систему пожарной безопасности) Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и начальник караула пожарной части Сергей Генин.

В конце марта в Польше задержали экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. В России он заочно арестован, его подозревают в даче взяток официальным лицам при реконструкции «Зимней вишни» в 2013–2014 годах. Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче Вишневского.