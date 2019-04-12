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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Пожар в Кемерово ,  
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Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

К уголовной ответственности привлечены директор Кемеровского кондитерского комбината (владелец ТЦ) Юлия Богданова, его технический директор Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, сотрудники ООО «Системный интегратор» (обслуживало систему пожарной безопасности) Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и начальник караула пожарной части Сергей Генин.

Фотогалерея 
Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж

В конце марта в Польше задержали экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. В России он заочно арестован, его подозревают в даче взяток официальным лицам при реконструкции «Зимней вишни» в 2013–2014 годах. Генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче Вишневского.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети.

Теги: Генпрокуратура, Уголовное дело, Пожар, Кемерово
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