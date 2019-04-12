Вучич заявил об отсутствии давления на Сербию по вступлению в НАТО

Вучич заявил об отсутствии давления на Сербию по вступлению в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится тем, что никто не оказывает давления на страну по вопросу вступления в НАТО. Об этом он сообщил на митинге в Нови-Саде, говорится на сайте сербского лидера.

«Сербия хочет хороших отношений со всеми. Мы не будем в НАТО», — добавил он.

При этом Вучич отметил, что сейчас сербы могут называть «агрессию НАТО агрессией», когда говорят о бомбардировках 1999 года. В конце марта от отмечал, что военный нейтралитет является естественным выбором Сербии.

В 1999 году в течение 78 дней НАТО проводила военную операцию под названием «Союзная сила» в Югославии. Она осуществлялась без санкции Совбеза ООН. Альянс объяснил свои действия необходимостью защищать албанское население Косово от этнических чисток со стороны сербов. В результате авиаударов около 3 тыс. человек погибли, еще 5 тыс. пострадали.