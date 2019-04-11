Nord Stream 2 уложила тысячу километров «Северного потока-2»

По дну Балтийского моря в водах Германии, Финляндии и Швеции уложено 1 тыс. км газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении на сайте оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

Судна-трубоукладчики Solitaire и Pioneering Spirit продолжают работу по укладке в экономической зоне Швеции.

9 апреля «Газпром» сообщил, что уложено 978 км труб газопровода, то есть примерно 40% от общей его протяженности.

По «Северному потоку-2» планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и далее в другие страны Европы. Его строительство оценивается в €9,5 млрд. Инвесторами проекта выступают компании OMV, Uniper, Engie, Shell, Wintershell.