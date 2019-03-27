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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Политика ,  
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Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по «Северному потоку-2»
Ранее гендиректор «Нафтогаза» сообщил, что Дания не согласовала маршрут газопровода «Северный поток-2», который идет из России в Германию, минуя Украину. Оператор проекта заверил, что Дания еще не вынесла окончательного решения
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Оператор проекта газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — опровергла заявление главы «Нафтогаза» о том, что Дания не согласовала маршрут трубы и выдала отрицательное заключение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Nord Stream.

«Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения [на строительство проекта], обе из них остаются в силе», — сообщил представитель пресс-службы. ​

По его словам, агентство направило запрос компании о включении в экологическую оценку влияния проекта опцию маршрута будущего газопровода в Датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

О том, что проект «Северный поток-2» получил «очередной отказ в Дании», ранее сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. У себя в​ Facebook он написал: «Надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж большое, желающих что-то проложить или закопать хватает».

Проект «Северного потока-2» — это две нитки газопровода, который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Протяженность трубы составит более 1,2 тыс. км, стоимость оценивается в €9,5 млрд.​

Дания — единственная страна, с которой оператору «Северного потока-2» пока не удалось окончательно согласовать проект прокладки трубы будущего газопровода. Ее власти рассматривают заявку с апреля прошлого года и предлагали вынести обсуждение на общеевропейский уровень. На сегодняшний день Nord Stream 2 AG получила национальные разрешения во всех юрисдикциях, через которые по проекту будет проходить будущий газопровод (в России, Германии, Финляндии, Швеции), кроме Дании.

Бизнес
Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании

В августе прошлого года Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Основной маршрут пролегает в территориальных водах к югу от острова Борнхольм, альтернативный длиннее основного на 36 км и может пройти в исключительной экономической зоне страны к северо-западу от Борнхольма.​

Авторы: Анна Трунина, Константин Нагаев
Теги: «Нафтогаз», Украина, Дания, «Северный поток-2»
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