Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по «Северному потоку-2»

Оператор проекта газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — опровергла заявление главы «Нафтогаза» о том, что Дания не согласовала маршрут трубы и выдала отрицательное заключение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Nord Stream.
«Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения [на строительство проекта], обе из них остаются в силе», — сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, агентство направило запрос компании о включении в экологическую оценку влияния проекта опцию маршрута будущего газопровода в Датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.
О том, что проект «Северный поток-2» получил «очередной отказ в Дании», ранее сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. У себя в Facebook он написал: «Надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж большое, желающих что-то проложить или закопать хватает».
Проект «Северного потока-2» — это две нитки газопровода, который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Протяженность трубы составит более 1,2 тыс. км, стоимость оценивается в €9,5 млрд.