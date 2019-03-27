Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по «Северному потоку-2»

Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по «Северному потоку-2»

Ранее гендиректор «Нафтогаза» сообщил, что Дания не согласовала маршрут газопровода «Северный поток-2», который идет из России в Германию, минуя Украину. Оператор проекта заверил, что Дания еще не вынесла окончательного решения

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Оператор проекта газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — опровергла заявление главы «Нафтогаза» о том, что Дания не согласовала маршрут трубы и выдала отрицательное заключение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Nord Stream.

«Энергетическое агентство Дании (DEA) не отклоняло ни одну из двух заявок Nord Stream 2 на получение разрешения [на строительство проекта], обе из них остаются в силе», — сообщил представитель пресс-службы. ​

По его словам, агентство направило запрос компании о включении в экологическую оценку влияния проекта опцию маршрута будущего газопровода в Датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

О том, что проект «Северный поток-2» получил «очередной отказ в Дании», ранее сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. У себя в​ Facebook он написал: «Надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж большое, желающих что-то проложить или закопать хватает».