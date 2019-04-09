«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что реализацию проекта обсудили глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Франции в России Сильви Берманн. Дискуссия состоялась в рамках Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Стороны также поговорили о поставках газа. Отмечается, что за пять лет объем экспорта во Францию вырос на 58%. В 2018 году он достиг 12,9 млрд куб. м в год.