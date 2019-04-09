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Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
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«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

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Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

В компании добавили, что реализацию проекта обсудили глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Франции в России Сильви Берманн. Дискуссия состоялась в рамках Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Стороны также поговорили о поставках газа. Отмечается, что за пять лет объем экспорта во Францию вырос на 58%. В 2018 году он достиг 12,9 млрд куб. м в год.

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В начале марта «Газпром» сообщал, что «Северный поток-2» построили на одну треть. Протяженность газопровода, пролегающего по дну Балтийского моря, тогда составляла 818 км.

Две нитки «Северного потока-2» протяженностью 1224 км должны дойти до Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м в год. Против проекта выступают США, Украина, Польша и некоторые другие европейские страны.

Теги: «Северный поток-2», «Газпром»
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