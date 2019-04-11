Правительство договорилось с нефтяниками снизить цену дизтоплива

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, передает корреспондент РБК.

«С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года», — сказал Козак. Он пояснил, что это другой продукт, его стоимость ниже, чем зимнего дизеля. «Это позволит снизить еще на 1,3–1,7 руб. на литр цену дизельного топлива, в основном, для сельхозпроизводителей», — добавил Козак.

По его словам, ситуация на внутреннем рынке с точки зрения объема реализации нефтепродуктов и их ценовой доступности в течение пяти месяцев остается стабильной. Дефицита топлива ни в одном из регионов зафиксировано не было, динамика оптовых и розничных цен соответствует параметрам соглашения ноября 2018 года, указал он. Козак сообщил, что по состоянию на 10 апреля розничные цены на бензин в среднем составляют 42,3 руб. за литр (на 1,4% выше декабря 2018 года), а на дизельное топливо — 47,2 руб. (на 1,6% выше декабря 2018 года). По его словам, мелкооптовые цены на зимний дизель составляют 52 тыс. руб. за т, что на 2,5% ниже декабря.

«По сравнению с весной 2018 года не так оптимистично, потому что тот рост цен, который наблюдался в апреле—мае прошлого года, компенсировать не удалось ни с учетом макроэкономики, ни мировой цены», — пояснил Козак. Он добавил, что с момента, когда включился демпфер, это удалось сбалансировать.