Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,30 -0,18 EUR Бирж. 73,24 -0,24 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,99 64,72 EUR Нал. 74,06 72,76 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1213 -0,0010 BTC/USD Бирж. 5 056,10 +121,21 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 402,28 +0,07% Nasdaq 7 932,64 +0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,91%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,91%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 15:14
Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 20:30 Гутерриш уехал из Ливии с «тяжелым сердцем» во время наступления Хафтара Политика, 20:28 СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала» Спорт, 20:13 В лаборатории сообщили об ошибке сотрудника при сдаче анализа Зеленским Политика, 20:12 Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина Политика, 19:59 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 19:48 «Одноклассники» заявили о переговорах по трансляции дебатов на Украине Общество, 19:35 Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен Бизнес, 19:34 В штабе Зеленского заявили об отказе Тимошенко вести дебаты кандидатов Политика, 19:23 Что может рассказать о вашем статусе чемодан РБК и BMW, 19:18 UC Rusal выдвинула в совет директоров «Норникеля» двух банкиров Бизнес, 19:16 На Украине отреагировали на решение ВТО по транзитному спору с Россией Экономика, 19:15 «Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров Бизнес, 19:08 Во Владивостоке загорелся строительный склад на площади 1,5 тыс. кв. м Общество, 19:05
Бизнес ,  
0 
Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен
Нефтекомпании не видели текста соглашения с кабмином, по которому они должны продлить заморозку цен на бензин, и одобрили только протокол совещания, говорят источники РБК. О подписании этих договоренностей ранее заявлял Козак
Участники заседания коллегии Министерства энергетики России. 5 апреля 2019 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В нефтяных компаниях подписали не само соглашение с правительством о заморозке цен ​на бензин и дизельное топливо, а только факт ознакомления с протоколом совещания у вице-премьера Дмитрия Козака по этому поводу​. Об этом РБК рассказал источник в одной из нефтяных компаний.

Нефтяники, по его словам, получили протокол совещания у Козака от 26 марта, завизировали его, тем самым согласившись на прописанные там меры сдерживания цен на топливо. Текст нового соглашения не был ни разослан, ни подписан, говорит он.

Информацию о том, что был подписан только протокол совещания, РБК подтвердил собеседник в другой нефтяной компании. «Да, мы подписали факт ознакомления с протоколом, но никаких соглашений не подписывали», — отметил он.

Текста соглашения не видели ни в компаниях с госучастием, ни в частной компании. Один из собеседников РБК в нефтяной компании сказал, что сегодня вечером запланировано совещание у вице-премьера Козака по вопросу доработки условий соглашения, включая компенсации выпадающих из бюджета доходов по корректировке демпфера и параметры самого демпфера.

Данные о проведении совещания у вице-премьера, а также информацию о том, как были зафиксированы обязательства компаний, представитель Козака Илья Джус комментировать отказался. В беседе с РБК он еще раз заверил: руководители крупнейших нефтяных компаний «письменно зафиксировали свои обязательства по обеспечению топливом внутреннего рынка во втором квартале 2019 года на условиях, определенных ранее заключенными в ноябре прошлого года соглашениями между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и производителями нефтепродуктов».

Экономика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Обязательства, по его данным, в частности, «завизировали руководители «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «РуссНефти», «Газпром нефти», «Нового потока», «Нефтегазхолдинга», «Татнефти» и «Таиф-НК». Как именно нефтяники «завизировали» соглашение, Джус не пояснил.

Отвечая на вопрос об источниках для компенсаций нефтяникам, федеральный чиновник в комментарии РБК заявил, что «это может быть только консолидированным решением правительства». «Идет поиск баланса. Задача стабилизации рынка Козаком зацементирована, но вопрос баланса между изъятием сверхдоходов и поддержки отрасли продолжается. Проще дорожные фонды из ФНБ запитать, чем бесконечно менять правила игры для системообразующей для экономики отрасли», — добавил он.

Бизнес
Новак заявил о смягчении обязательств нефтяников по поставкам топлива

О подписании соглашения с нефтяниками Козак заявил ранее 5 апреля. «Соглашение подписано уже, все расписались», — утверждал он. О продлении этих договоренностей до 1 июля крупнейшие нефтяные компании предварительно договорились с правительством в конце марта. Срок действия предыдущих соглашений заканчивался 31 марта. Представители правительства, присутствовавшие на совещании, согласились увеличить компаниям компенсацию потерянной прибыли. Кроме того, на переговорах стороны, как уточнял глава Минэнерго Александр Новак, пришли к выводу: предусмотренное соглашением увеличение поставок топлива на внутренний рынок в случае необходимости нужно позволить корректировать.

Ранее кабмин предложил субсидировать нефтекомпаниям 50–60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства — 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля).​ При этом, если внутренний рынок становится выгодным, нефтяники сами должны были делиться прибылью с государством. В связи с этим в первом квартале 2019 года демпфер по бензину сработал в обратном направлении, и нефтяники были вынуждены доплачивать в бюджет. Недополученная компаниями прибыль составила 110 млрд руб., за счет демпфера они смогли компенсировать только 25 млрд руб.

Нефтяников сложившаяся ситуация не устроила. Козак в конце марта заявил, что правительство смогло найти источник финансирования компенсации. Им должны были стать акцизы на газойль. При этом подобный вариант, по словам вице-премьера, только частично решит проблему.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко, Евгения Маляренко
Теги: Правительство, нефтяники
Материалы по теме
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Экономика
Новак заявил о смягчении обязательств нефтяников по поставкам топлива
Бизнес
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter