Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен

Нефтекомпании не видели текста соглашения с кабмином, по которому они должны продлить заморозку цен на бензин, и одобрили только протокол совещания, говорят источники РБК. О подписании этих договоренностей ранее заявлял Козак

Участники заседания коллегии Министерства энергетики России. 5 апреля 2019 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В нефтяных компаниях подписали не само соглашение с правительством о заморозке цен ​на бензин и дизельное топливо, а только факт ознакомления с протоколом совещания у вице-премьера Дмитрия Козака по этому поводу​. Об этом РБК рассказал источник в одной из нефтяных компаний.

Нефтяники, по его словам, получили протокол совещания у Козака от 26 марта, завизировали его, тем самым согласившись на прописанные там меры сдерживания цен на топливо. Текст нового соглашения не был ни разослан, ни подписан, говорит он.

Информацию о том, что был подписан только протокол совещания, РБК подтвердил собеседник в другой нефтяной компании. «Да, мы подписали факт ознакомления с протоколом, но никаких соглашений не подписывали», — отметил он.

Текста соглашения не видели ни в компаниях с госучастием, ни в частной компании. Один из собеседников РБК в нефтяной компании сказал, что сегодня вечером запланировано совещание у вице-премьера Козака по вопросу доработки условий соглашения, включая компенсации выпадающих из бюджета доходов по корректировке демпфера и параметры самого демпфера.

Данные о проведении совещания у вице-премьера, а также информацию о том, как были зафиксированы обязательства компаний, представитель Козака Илья Джус комментировать отказался. В беседе с РБК он еще раз заверил: руководители крупнейших нефтяных компаний «письменно зафиксировали свои обязательства по обеспечению топливом внутреннего рынка во втором квартале 2019 года на условиях, определенных ранее заключенными в ноябре прошлого года соглашениями между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и производителями нефтепродуктов».