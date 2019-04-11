МИД заявил о необходимости мирного разрешения ситуации в Судане

Москва призывает к урегулированию ситуации в Судане, где власть перешла к военному совету, мирными средствами через диалог. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее брифинга ведется на странице ведомства в Facebook.

«В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации и недопущения ее дальнейшей эскалации», — сказала Захарова.

Она также добавила, что МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Судана «с учетом осложнения ситуации в сфере безопасности».

11 апреля министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил, что президент Омар аль-Башир, правивший страной более 25 лет, арестован, правительство распущено, а действие Конституции приостановлено. Управление страной на два года взял на себя военный совет. По истечении этого срока в стране пройдут выборы.