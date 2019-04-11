На востоке Москвы троллейбус сбил ребенка, переезжавшего на самокате через пешеходный переход, сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД Москвы.

Инцидент произошел в районе дома №3 на улице Молостовых. «Ребенок получил травму и был доставлен экипажем санитарного вертолета Московского авиационного центра в медицинское учреждение», — добавили в ГИБДД.

В ноябре 2018 года в Москве водитель автомобиля Volvo проехал на красный свет и сбил 11-летнего мальчика, который умер от полученных травм. Водитель с места ДТП скрылся, позднее его задержали. Им оказался 54-летний житель Подмосковья. По факту произошедшего завели уголовное дело, мужчину отправили под домашний арест.