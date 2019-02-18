В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского

Следователи возбудили дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер, задавившего 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 16 февраля полицейский, приближаясь к остановке общественного транспорта на Hyundai Accent, не снизил скорость и не пропустил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель допустил наезд, в тот же день девочка скончалась в больнице. Полицейский скрылся с места ДТП, однако позднее сам явился в правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Полицейский заключен под стражу, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ноябре следователи завели дело против полицейского, который насмерть сбил 38-летнего пешехода в Ульяновске. По данным следствия, сотрудник полиции, находившийся за рулем ВАЗ-2107, не справился с управлением.