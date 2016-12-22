В Москве полиция задержала сбившего насмерть ребенка водителя грузовика

Водитель грузовика Volvo, который сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы и скрылся с места ДТП, задержан, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Водитель, который ранее сбил насмерть ребенка десяти лет на Дубравной улице в районе дома № 35, в настоящее время задержан», — заявили в пресс-службе.

Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу московского управления ГИБДД, сообщило, что ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.