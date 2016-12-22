Сбившего насмерть подростка в Москве отправили под домашний арест

Водителя, сбившего 11-летнего подростка на регулируемом переходе в Москве, отправили под домашний арест. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в районе Митино. Водитель автомобиля Volvo проехал на красный свет и сбил мальчика, который скончался от полученных травм на месте. Водитель скрылся с места ДТП, в городе был введен план «Перехват». «В результате сотрудниками отдельного батальона ДПС УВД по СЗАО на Волоколамском шоссе был остановлен автомобиль под управлением 54-летнего жителя Московской области», — сказала она.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения). 9 ноября водитель грузовика Volvo был задержан.

В конце октября мэр города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов сбил 12-летнего школьника, после чего покинул место ДТП. По словам мэра, ребенок «несся со страшной скоростью с картонными коробками в руках». После аварии он вышел из машины, спросил пострадавшего мальчика о его здоровье и уехал, рассказал Лиханов. По его словам, вечером того же дня он переговорил с отцом мальчика.