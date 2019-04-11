Орешкин назвал перевод Калви под домашний арест хорошим знаком

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Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал перевод основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест хорошим знаком для инвестиционного климата. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Министр добавил, что «экономические вопросы должны оставаться экономическими» и как можно реже становиться уголовными.

Ранее суд отпустил Калви под домашний арест до 13 апреля. Накануне с соответствующим ходатайством обратился Следственный комитет, он также попросил изменить меру пресечения экс-гендиректору банка «Восточный» Алексею Кордичеву. При этом еще четырем фигурантам дела — партнерам фонда Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину и главе «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову — продлили арест до 14 июля.