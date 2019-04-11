Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

​Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года и приняли в первом чтении в феврале 2019 года. Затраты на исполнение закона оценили более чем в 30 млрд руб. Позднее в нижней палате объявили, что большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.