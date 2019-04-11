Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты приняли во втором чтении проект закона «об устойчивом Рунете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
В ходе второго чтения депутаты одобрили изменения к данному законопроекту. Ряд предложений поступил от правительства.
Основной задачей данной инициативы авторы проекта закона называют обеспечение бесперебойной работы Рунета в случае целенаправленного внешнего воздействия.
Согласно документу Роскомнадзор предоставит всем операторам связи специальное оборудование, которое будет противостоять угрозам безопасности функционирования интернета. В таком случае ведомство будет централизованно управлять сетью. Более того, данные устройства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.