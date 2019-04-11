Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,36 +0,07 EUR Бирж. 72,56 +0,08 Brent 71,28 -0,07% USD Нал. 64,83 64,02 EUR Нал. 73,09 72,23 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1276 +0,0004 BTC/USD Бирж. 5 090,00 -226,40 IMOEX 2 571,02 -0,29% RTSI 1 258,36 -0,33% DJIA 26 157,16 +0,03% Nasdaq 7 964,24 +0,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 415 (+7,88%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Золото $1 415 (+7,88%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 10 апр, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 10 апр, 15:03
Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны Общество, 12:49 Как поставщики объединяются для доставки товаров в розничные сети Pro, 12:46 Ассанжа арестовали в Лондоне Общество, 12:42 Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд Общество, 12:37 Петербург vs Москва: турнир по футболу между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 12:34 Штаб рекомендовал Зеленскому усилить свою охрану из-за ролика с фурой Политика, 12:32 Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России Общество, 12:19 Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате в крупном размере Общество, 12:12 Попытка военного переворота в Судане. Главное Политика, 12:11 Большинство россиян заявили о неготовности к крупным покупкам и кредитам Общество, 12:07 В Верховной раде объяснили нежелание НАТО и ЕС принимать Украину Политика, 12:02 Паскаль Лоро — РБК+: «Отношениям Франции и России нужен новый импульс» Партнерский материал, 12:01 Renault Arkana: 5 главных фактов о новом купе-кроссовере для России Авто, 12:01 Как устроен рынок литературы для саморазвития Стиль, 12:00
Политика ,  
0 
Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты приняли во втором чтении проект закона «об устойчивом Рунете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В ходе второго чтения депутаты одобрили изменения к данному законопроекту. Ряд предложений поступил от правительства.

Основной задачей данной инициативы авторы проекта закона называют обеспечение бесперебойной работы Рунета в случае целенаправленного внешнего воздействия.

Технологии и медиа
Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета

Согласно документу Роскомнадзор предоставит всем операторам связи специальное оборудование, которое будет противостоять угрозам безопасности функционирования интернета. В таком случае ведомство будет централизованно управлять сетью. Более того, данные устройства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

​Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года и приняли в первом чтении в феврале 2019 года. Затраты на исполнение закона оценили более чем в 30 млрд руб. Позднее в нижней палате объявили, что большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года. 

Теги: законопроект, Рунет, Госдума
Материалы по теме
Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета
Технологии и медиа
В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете
Политика
Роскомнадзор предложил протестировать Рунет на «суверенность»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter