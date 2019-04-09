В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете

В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете

Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает ТАСС.

Он отметил, что некоторые положения документа — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — фактически начнут работать с 1 января 2021 года.

Документ предполагает, что все операторы связи установят специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором, которое будет противостоять угрозам целостности и безопасности функционирования интернета. В частности, в таком случае Роскомнадзор сможет централизованно управлять сетью.

Кроме того, оборудование будет фильтровать весь трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы (сейчас операторы фильтруют трафик самостоятельно, но качество фильтрации зависит от возможностей каждого).



